上沢が2回無失点で今季の投球回を144回2/3として、レギュラーシーズンの規定投球回（143回）をクリアした。有原、モイネロ、大関も到達しており、球団で同一年に4人がクリアしたのは、日本一の2011年（和田、杉内、ホールトン、摂津）以来、14年ぶり。「そこはクリアしたい」と語っていた右腕は、日本ハム時代の23年以来、5度目となった。