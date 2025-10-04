大分県日田市中津江村の地底博物館鯛生金山の広場で5日、恒例の「鯛生金山まつり」が開かれる。関係者による神事があり、吹奏楽の演奏や大道芸を見学できるほか、無料の金魚すくいなど参加イベントもある。まつりは、坑内観光や山林作業の安全を祈願する「山神祭」に合わせる形で毎年実施。神事の後、地元出身バンド3組による演奏や大道芸人によるパフォーマンス、地元の藤蔭高の吹奏楽部によるにぎやかな演奏が披露される。