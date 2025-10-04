大分労働局（秋山雅紀局長）は3日、県内の8月の有効求人倍率（季節調整値）が前月から0・01ポイント下回り1・24倍と発表した。4月は1・32倍だったが中期的に見ると下降傾向にあるため、基調判断は前月の「緩やかな持ち直しの動き」から「持ち直しの動きに足踏みが見られる」と下方修正した。下方修正は2020年4月以来、5年4カ月ぶり。県内の有効求人倍率は九州7県では最も高く、労働局は「大きな情勢悪化ではない」としている。