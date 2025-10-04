熊本県水俣市と津奈木町の在住・在勤者でつくる13チームが出場した「第54回西日本新聞社旗市民ナイターソフトボール大会」（水俣市ソフトボール協会主催、西日本新聞社後援）の決勝が2日夜、同市汐見町1丁目のエコパーク水俣ソフトボール場であり、ポンズがラポートに逆転勝ちし、悲願の初優勝を果たした。決勝は二回に1点を先制されたポンズが三回に2点を返して逆転。その後も追加点を挙げて逃げ切った。ポンズは、水俣高硬