バナナ、アボカド、「幻の果実」と呼ばれるポポー…。南国を想起させる果物を、宇土半島で露地栽培する人がいる。熊本県宇土市長浜町の田中久子さん（78）。近年の猛暑により、農業一筋の田中さんでも経験したことのない生育不良が続くが、工夫を重ね、風土に合った作物づくりに挑戦している。自宅の裏でさまざまな農作物を育てている。幹周り2メートル超の大きなアボカドの木は30年ほど前、当時珍しかったアボカドを買って食