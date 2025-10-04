視覚や聴覚に障害のある人や、車いすの人など誰もが一緒に楽しめるNPO法人「みらいシネマ福岡」による映画「かづゑ的」の上映会が17日午後2時から、福岡市中央区六本松4丁目の市科学館6階サイエンスホールで開かれる。瀬戸内海の島にある国立ハンセン病療養所「長島愛生園」（岡山県）に、10歳から約80年入所している宮崎かづゑさんの暮らしを描いた2023年の作品（119分）。上映終了後の午後4時20分から熊谷博子監督とナレーシ