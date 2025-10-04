佐賀県鹿島市の松尾勝利市長（71）は、来年4月19日告示、同26日投開票の市長選に、再選を目指して無所属で立候補する意向を表明した。市長選への出馬表明は松尾氏が初めて。松尾氏は10月2日の市議会の一般質問に答えた。本紙の取材に、ふるさと納税の拡充、行政手続きのデジタル化、物価高騰対策などの実績を強調した。JR肥前鹿島駅周辺の再開発に関して「交通アクセスの面では課題がある。駅の再開発や道路整備など市民のため