7〜9日に開催される諏訪神社の秋の大祭「長崎くんち」を前に、六つの踊町（おどりちょう）がそれぞれ本番で使う衣装や曳（ひ）き物、小道具などを展示する「庭見世（にわみせ）」が3日夕から夜にかけて各地で開かれ、多くの見物客でにぎわった。川船を奉納する榎津町は、長崎市中心街にあるベルナード観光通りを会場に開催。全長6メートル、重さ3トンを超える川船や、船を引っ張る根曳（ねびき）の衣装などを飾った。米サンフ