チェロ四重奏「クァルテット・エクスプローチェ」のコンサートが10日午後7時から、福岡市中央区舞鶴2丁目のあいれふホールで開かれる。2013年に結成し、アンサンブルの深みを増すカルテット。福岡市出身でNHK交響楽団員の市寛也さん、同楽団首席奏者の辻本玲さん、東京都交響楽団の森山涼介さん、フリーの高木慶太さんで構成する。演奏する曲は恒例のバッハ「シャコンヌ」のほか、オリジナルアレンジのマルケス「ダンソン第2