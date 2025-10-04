剣道の九州実業団大会（西日本新聞社など主催）が5日、福岡市の照葉積水ハウスアリーナで開催される。5人制点取り方式の団体は61チームが出場予定で、4連覇を狙う九州電力から3チームが参戦。9月の全日本実業団大会で3位に入った西日本シティ銀行は5チームをエントリーして大会最多30度目の優勝を狙う。女子個人は31人が名を連ね、前回優勝の伊藤まりの（九州自動車リース）、前々回女王の小田鈴珠（福岡トヨペット）ら実力