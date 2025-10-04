佐賀県鳥栖市議会は3日、定例会最終本会議を開き、議員によるハラスメントを防止する条例案を議員提案し、全会一致で可決した。条例では、議員によるパワハラやセクハラのほか、妊娠、出産、育児、介護に関するハラスメントを禁止。議員の経験年数などに関係なく、議員同士や議員と職員が対等な立場であることを自覚し、相手の人格や尊厳を尊重した活動をしなければならないと規定した。ハラスメントになり得る議員活動の事例