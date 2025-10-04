北九州市を中心に全国のパン店60店舗が集まる「秋の北九州パンまつり」が18、19日、小倉北区の勝山公園で開かれる。屋外の芝生広場で、各店自慢のパンを楽しめる。市内のパン店を応援しようと、地元の経営者らでつくる団体が2021年から開催。今回は、市内の店以外に、北海道や福井、広島、長崎県などからもご当地パンの店が出る。会場には飲食スペースを設けるほか、パン以外の食事を提供するキッチンカーも並び、手作り雑貨