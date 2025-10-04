佐賀県鳥栖市の「市鳥」にちなんだ高さ10メートルの巨大メジロのモニュメントがJR鳥栖駅東側の市都市広場に登場した。高さ7メートルの巨大な卵も5個並べて木製の囲いを設け、「鳥の巣」をイメージしたインスタレーション（空間芸術）を構成する。4日から始まる「TOSUNESTIVAL（トスネスティバル）2025」のメインアートで、週末の4〜5、11〜12日は多彩なイベントで盛り上がる。駅東側にはサッカーJ2サガン鳥栖の本拠地の駅