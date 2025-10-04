中東で核開発が連鎖的に広がる「核ドミノ」は絶対に避けなければならない。イランと米国などの外交努力で問題を解決してほしい。核開発を進めるイランに対する国連制裁が再発動した。イランの核開発を制限する国際的な枠組みである2015年の核合意は崩壊した。イランの核開発が国際社会の監視が届かない所で進行する事態を危惧する。核合意は国連安全保障理事会常任理事国の米英仏中ロにドイツが加わり、イランとの間で締結