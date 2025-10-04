長崎市新橋町の演（だ）し物「阿蘭陀万歳（おらんだまんざい）」で芸者役を務める弥生さん（24）は米メリーランド州で生まれ、1歳から熊本で育った。長崎外国語大への進学をきっかけに長崎市で暮らし、大学3年を終えたところで1年間休学し単身米国へ。クレープ店で働きながら語学を磨いた経験がある。くんちに一目ぼれしたのは、帰国して復学した2023年の諏訪神社での奉納だったという。「すり鉢状になっている観客席からの熱