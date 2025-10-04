ワシントンのホワイトハウスで記者会見するレビット米報道官＝3日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米議会上院は3日、与党共和党のつなぎ予算案を採決するかどうかを決める動議を否決した。週末は改めて投票しないため、予算切れを理由に1日に始まった政府閉鎖は週明けも続くことが確実となった。予算案を巡る与野党の対立は根深く、閉鎖が長期化する恐れもある。トランプ政権は、野党民主党への圧力を強め、予算審議での譲