「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）アロヒアリイは３日、リヨンの坂路コースで調整を進めた。田中博師は「前回より明らかにいい状態で、体つきも変わってきています。いい形で競馬に向かうことができそうです」と仕上がりに不安はなさそうだ。「いい枠が当たりましたし、そこはいいポイントです」と絶好の４番ゲートを喜んでいた。