「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）前哨戦のフォワ賞を快勝して勢いがあるビザンチンドリームは３日、リヨンの坂路コースを軽めのキャンター。久保助手は「変わりなく順調です。落ち着きがあって、いつも通りに来られています」と追い切り後も反動なく、いい状態をキープしているようだ。