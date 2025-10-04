10月5日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55〜)には、50年前に登場した新婚さんが金婚さんとして登場する。『新婚さんいらっしゃい!』より (C)ABCテレビ5日は1時間SPの特別企画「金婚さんいらっしゃい!」を放送。50年前に登場した新婚さんが金婚さんとしてスタジオに再登場する。番組開始から今年で54年、1971年の番組開始以降これまで5,000組以上の新婚さんが登場してきた