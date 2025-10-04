【モデルプレス＝2025/10/04】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央が、都内で行われたドラマ「ふたりエスケープ」（10月4日スタート／テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）の記者会見に出席。W主演を務めることへの思いを語った。【写真】乃木坂46冨里奈央の“すっぴん風”パジャマ姿◆岩本蓮加＆冨里奈央、乃木坂46の先輩・後輩でW主演本作は、が