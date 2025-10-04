【モデルプレス＝2025/10/04】TBS・U-NEXT・THE SEVENの3社が初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型プロジェクトを始動。このたび、人気コミック「ちるらん 新撰組鎮魂歌」が実写化されることが発表された。俳優の山田裕貴が主演を務める。【写真】山田裕貴が表現する令和の土方歳三◆山田裕貴「ちるらん 新撰組鎮魂歌」主演決定本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジ