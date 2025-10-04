NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.88（+0.40+0.66%） 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国によるオンライン会合を５日に控えて、下値探りが強まった反動で買い戻しが優勢となった。自主減産の完全な解消に向けて、１１月以降に日量５０万バレル規模の生産枠引き上げが行われる可能性があるが、この弱気な想定をいったん織り込む格好となった。また、トランプ米大統領がイスラム組織ハマスは米東部時