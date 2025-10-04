ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が３日（日本時間４日）、あす４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦を前に行われる全体練習前に敵地・シチズンズバンクパーク（フィラデルフィア）で行われた会見に出席した。朗希はワイルドカードシリーズの登板を「ポストシーズンも初めての経験だったので。その中で４点差でしたけど９回に投げることができて、自分としてもすごく良かったと思いますし、自信