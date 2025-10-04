ワールドカードシリーズを2連勝で勝ち抜いたドジャースとフィリーズの地区シリーズは4日（日本時間5日）にフィラデルフィアで第1戦（試合開始は日本時間5日午前7時38分予定）を迎える。3日（同4日）にはシチズンズバンク・パークで前日練習が行われた。練習に先立ち、ドジャースの佐々木朗希投手（23）が会見に臨んだ。1日（日本時間2日）に行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で、9回に5番手でマウンドに上がり、