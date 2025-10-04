ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は6営業日続伸し、前日比238.56ドル高の4万6758.28ドルと4日連続で終値の最高値を更新して取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測を手掛かりに買い注文が膨らんだ。米サプライ管理協会（ISM）がこの日発表した9月の非製造業景況調査は、総合景況指数が市場予想を下回った。景気の減速を示唆する結果を受け、FRB