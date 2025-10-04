【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松島聡（timelesz）×白洲迅がW主演を務める、テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 23時）が、10月4日にスタートする。 ■父×2、子×2の“新しい家族のカタチ”のホームドラマ 本作は、突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）というシングルファ&