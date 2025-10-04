ビジネスシーンに欠かせないシャツ。服飾のプロが、見極めのコツを教えます（写真：左上から時計回りにドゥ・ワン・ソーイング、メーカーズシャツ鎌倉、UNIQLO）【写真】服飾のプロが選ぶ、「良質なシャツ」が手に入るおすすめブランドとは？季節の変わり目は、ビジネスシーンにおける装いの変わり目。とくに秋にシフトするこの時季は、転職や異動などに伴い、ビジネス用のシャツの買い替えや買い増しの必要が生じている人も多くい