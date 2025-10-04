本日10月4日（土）、松島聡×白洲迅W主演のドラマ『パパと親父のウチご飯』がスタートする。【映像】『パパと親父のウチご飯』予告突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）というシングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する新感覚のホームドラマだ。共演に蓮佛美沙子、timelesz・猪俣周杜らを迎え、“父×2、子×2”の新しい家族