天丼てんやの朝限定メニューは、お財布に優しい税込430円から（筆者撮影）【写真】グランドメニューの天丼より90円安い「朝天丼」には何が乗っている？『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。第138回、ご紹介するのは「天丼てんや」です