10月も続く食品値上げラッシュで、実質賃金は7カ月連続マイナス…。生活が苦しくなる中、自民党総裁選の候補者たちはどんな物価高対策を掲げているのでしょうか？「賃上げ」か「給付・減税」かで各候補の主張は真っ二つ。経済評論家がその実効性と実現性を徹底比較し、シビアに採点します。（百年コンサルティングチーフエコノミスト鈴木貴博）連載『今週もナナメに考えた鈴木貴博』をフォローすると最新記事がメールでお届け