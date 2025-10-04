［J１第33節］湘南 ０−１ 東京V／10月３日／レモンガススタジアム平塚魂のこもった一戦だった。10月３日に行なわれたJ１第33節で、16位の東京ヴェルディは19位の湘南ベルマーレと敵地で対戦。スコアレスで迎えた55分に染野唯月が先制ゴールを奪うと、その１点を守り切って勝利した。32節終了時点で東京Vが積み上げた勝点は36で、湘南は25。両チームの差は11と少し開きはあったが、一方で東京Vがこの試合に負ければ、ともに