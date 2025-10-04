札幌・厚別警察署は2025年10月3日、建造物侵入の疑いで札幌市厚別区に住む自称アルバイト従業員の男（23）を逮捕しました。男は10月3日午前2時10分ごろ、正当な理由がないのに厚別区にある高校に侵入した疑いが持たれています。3日午前1時半すぎ、男が校舎1階の無施錠の窓から侵入したところ、警備会社のシステムが作動。警備会社から「学校の内部でアラームが鳴っている」と警察に通報があったということです。通報からおよ