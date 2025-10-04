4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万6080円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては310.50円高。出来高は1万297枚だった。 TOPIX先物期近は3155.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比26.33ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 46080+140 10297 日経225