第44回（1993年）以来、6年ぶりに放送開始時間が30分繰り上がり、19時30分スタートとなった『第50回紅白』のテーマは、『未来へ〜時代と世代を超えて〜』でした。NHKが事前に実施した「21世紀に伝えたい歌」アンケートで1位に輝いた美空ひばりさんの『川の流れのように』を、天童（よしみ）さんが歌唱。五木（ひろし）さんは、それまで『紅白』で一度も歌っていなかった「第15回日本レコード大賞」の受賞曲『夜空』を歌われ