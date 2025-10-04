日本保守党の河村たかし共同代表が、百田尚樹代表に「俺が殴ったら死ぬぞ」と脅迫されたなどとして、刑事告訴しました。かつての蜜月関係から一転、2人に何があったのでしょうか。■一体、何が？河村氏“刑事告訴”明かす日本保守党・共同代表河村たかし氏「私、衆議院議員・河村たかしは、昨日10月2日に、東京地方検察庁特別捜査部に、日本保守党、現在、参議院議員の百田尚樹代表を刑事告訴いたしました」3日、会見を開いた