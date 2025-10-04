◇パ・リーグソフトバンク10―2オリックス（2025年10月3日みずほペイペイD）ソフトバンク・牧原大が、首位打者のタイトルをほぼ手中に収めた。3打席立ち、プロ入り後初の規定打席に到達。3打数2安打の活躍で打率・304に上げた。2位・柳町は5打数1安打で同・292に後退して差が広がった。「まだ（首位打者とは）決まっていないですから」と言いながらも「3割を切らなくて良かった。ホッとした」と安心した表情を見せた。