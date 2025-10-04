「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）ダービー馬クロワデュノールは、３日に３９歳の誕生日を迎えた北村友が騎乗して、リヨンの坂路コースで調整を進めた。北村友は「きのう（２日）が運動だけだったので、敏感になっているところはありましたが、順調に来ています。前哨戦の時と比べると、馬自身が臨戦態勢に入っていますね」とコメント。１７番ゲートについては「非常に難しい枠に入ったなと思いますね。当初、僕