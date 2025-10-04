「有力馬次走報」（３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ＪＤクラシック（８日・大井、ダート２０００メートル）で史上初のダート３冠を狙うナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭）が美浦Ｗで最終追い切り。横山武を背に、単走で６Ｆ８６秒４−３６秒９−１１秒９をマークした。「左回りの追い切りでしたが、むしろ右回りよ