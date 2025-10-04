日本ハムの伊藤がレギュラーシーズン最終戦となる4日のロッテ戦（ZOZOマリン）で自己最多の15勝目を目指す。「勝ちが付くまで投げます。（15勝は）絶対達成したい。最終的に、そういうもの（沢村賞）が付いてきてくれれば」。現状で7項目ある選考基準のうち189奪三振、登板26試合、勝率・667の3項目はクリア。6回以上、自責点2以下なら防御率2・50以下で5項目となる。4日の後は中6日で11日のオリックスとのCSファーストS初