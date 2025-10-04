俳優の山田裕貴（35）が来春放送のTBS特別ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」に主演する。幕末の京都を舞台に新撰組志士たちの荒々しくも熱い生きざまを史実に基づきながらフィクションも交えて描いた人気同名漫画が原作で「鬼の副長」とも恐れられた土方歳三を演じる。今作はTBS、U―NEXT、海外向けコンテンツを作るためにTBSが設立したTHESEVENの3社がタッグを組んだ大型プロジェクト。地上波で特別ドラマを放送し、U―NEXT