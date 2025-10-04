「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）日本馬にとって最大の敵！？とも言えるパリロンシャン競馬場の馬場。過去、多くの挑戦馬が雨馬場で力を発揮できずに敗れてきた。ひと雨降ると一気に悪化するのがロンシャンの芝コース。今年も金曜から土曜にかけて雨予報となっている。そこでシャルル・ド・コルドン場長に直撃。すると、日本馬にとって追い風となりそうなコメントがこぼれてきた。凱旋門賞が行われるパリロンシ