◇近畿学生野球秋季リーグ第5節3回戦奈良学園大5ー0和歌山大（2025年10月3日GOSANDO南港野球場）3回戦2試合が行われ、奈良学園大が和歌山大を下して3季連続47度目のリーグ優勝を決めた。明治神宮大会出場2枠をかけ、31日開幕の関西地区大学野球選手権に出場する。3季連続47度目の優勝を決めても、奈良学園大に歓喜の輪はなかった。今季2度目の完封勝利を挙げた矢川幸司郎（3年）がチームメートから祝福されると、すぐに