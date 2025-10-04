ドジャースの大谷翔平投手が３日（日本時間４日）、地区シリーズ開幕を前に敵地で前日会見に臨んだ。ポストシーズンでは初の投打同時出場となる第１戦に向け「自分たちの野球ができれば勝機はある」と語った。会見では落ち着いた表情で「緊張すると思いますが、シーズン勝ってきて、明日プレーできることに喜びを感じている」と力を込めた大谷。フィリーズとの負けられないゲーム。３戦先勝だけに初戦を取れば一気に有利となる