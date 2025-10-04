インド・ニューデリーで開催されているパラ陸上の世界選手権大会7日目が日本時間3日に行われ、男子400ｍ（T13クラス・視覚障害）決勝で、前回大会金メダルの福永凌太（27、日体大大学院）が49秒03で銀メダルを獲得した。【写真】世界選手権の福永選手（右側）福永は前半から軽快に飛ばすと、最後の直線に入るまでトップをキープ。しかし、ゴール直前に追い上げてきたドイツのマックスに交わされ、わずか100分の3秒差で2着に入った