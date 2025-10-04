俳優山田裕貴（35）が人気コミックの初実写化ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」に主演することが3日、分かった。2026年春にTBSでスペシャルドラマとして地上波放送、U−NEXTでドラマシリーズを独占配信する。演じるのは混迷の幕末を熱く生き抜いた新撰組“鬼の副長”土方歳三。友情、裏切り、信念が交錯する物語を、高速な殺陣をまじえて映像化。山田は「熱量や仲間との絆、それが誰かを動かしていくさまがしっかり描かれている。