歌手中澤卓也が30歳の誕生日の3日、都内でバースデーライブを行った。今年1月発売の新曲「青い空の下」や17年のデビュー曲「青いダイヤモンド」など13曲を約300人のファンに披露した。終盤では年内で所属事務所から独立することを発表。「デビューをして9年目。新潟から東京に出てきて10年の節目。これからは自分の責任のもとでやっていきます。変わらずに応援をしていただけたらうれしい。声の続く限り歌っていきます」。突然の告