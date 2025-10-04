スタンプラリーのポスターを手にする内田博之さん（右）と妻洋子さん（左）横浜市神奈川区内の４銭湯を巡るスタンプラリーが開催されている。４湯を“制覇”すると、もれなく賞品がもらえる。１１月３０日まで。銭湯の魅力を広く知ってもらおうと市浴場協同組合神奈川区支部が企画。対象施設は徳の湯（西神奈川）、親松の湯（六角橋）、反町浴場（上反町）、鷲の湯（七島町）。各銭湯で販売するスタンプ帳（１００円）を購入