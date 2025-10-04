超ときめきハート宣伝部が3日、都内で「ジョンソンボディケアVCアロマミルク」新発売記念記者発表会に出席した。今年20周年を迎える同ブランドのイメージキャラクターに就任。メンバー全員の20年前の秘蔵写真が公開され、小泉遥香（24）は「ちょっと恥ずかしいけど、生まれた時からアイドル。びっくりするぐらいかわいいですね」と自画自賛。杏ジュリア（21）は「私の写真は初めて出した」と明かしつつ「メンバーの初めて見た