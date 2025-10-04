女子プロレスのカリスマ・長与千種（６０）のプロデュース大会「金ガチャ」が３日に新木場１ｓｔＲＩＮＧで開幕した。同大会は動画配信サービス「ＷＲＥＳＴＬＥＵＮＩＶＥＲＳＥ」で独占生中継される新コンテンツ。ＮＯＳＡＷＡ論外がアシスタントプロデューサーを務める「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」に憧れた長与がプロデュースし、１０月中に３大会が開催される。第１回となる今大会は第１試合からマリーゴールド