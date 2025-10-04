西武・平良海馬投手（２５）がクローザー転向１年目で今季セーブ王のタイトルを確定させた。３日の楽天戦（楽天モバイル）では、まさかのセーブ失敗で敗戦投手となった。６―４とリードした９回に今季５５試合目のマウンドへ上がったが、２四球３安打３失点の大乱調でチームも６―７でサヨナラ負け。今季３２セーブ目は手中に収めることかできず、４月２２日以来の黒星で２敗目を喫した。６回無失点の好投でリリーフ陣にバトン